الجزائر تدين

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متسببا في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وحسب بيان وزارة الخارجية "طالبت الجزائر بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية".

وجددت الجزائر تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية دون مساءلة.