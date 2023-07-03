برنامج للتربية المرورية في الوسط المدسي

اجتمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الاثنين مع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية في الوسط المدرسي والتي تتشكل من ممثلي وزارات: التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، النقل، الصحة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية الآتية: قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المرصد الوطني للمجتمع المدني. وحسب بيان للوزارة، فقد أشار الوزير إلى أن " إدراج تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي يدخل ضمن تجسيد أحد الملفات المقرّرة في الدخول المدرسي 2023-2024 المسطر في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية الذي يندرج في إطار عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون". وفي ذات السياق، ذكّر الوزير، أن "هذا الموضوع يخص تلاميذ جميع المراحل التعليمية الثلاثة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة، وهو الأمر الذي سيمكّن أبناءنا التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور وسبل الوقاية والأمن في الطرق، ويسهم في غرس السلوكات الحسنة وتنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، وإرشادهم إلى استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور وغيرها."