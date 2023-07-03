حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وفق ما أوفد بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين.

وجاء في البيان: "في إطار مواصلة تنشيط الجهاز الدبلوماسي، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إجراء حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 18 سفيراً و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين".

وأضاف ذات البيان: "تندرج هذه التعيينات في إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد راهناً وجعله يتماشى والمتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية".