Mouvement dans le corps diplomatique et consulaire

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a effectué un mouvement partiel dans le corps des chefs des centres diplomatiques et consulaires qui a touché 18 ambassadeurs et 3 consuls généraux ainsi que deux consuls

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du corps diplomatique aux changements globaux et radicaux que traverse le pays actuellement et de la prise en charge effective des préoccupations de la communauté nationale à l’étranger. Il sert, également, à préserver les intérêts de l’Algérie à l’échelle bilatérale, régionale et internationale.