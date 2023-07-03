وزير الطاقة يستقبل مدير "روساتوم" للشرق الاوسط وشمال إفريقيا

استقبل وزير الطاقة والمناجم المدير العام لروساتوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألكسندر فورونكوف. وحسب بيان للوزارة، فقد تناولت المباحثات وضع علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية وآفاق تطويرها. كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة سبل تعزيز إجراءات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وتطوير الطاقة الكهرو نووية، وكذلك في مجال تعزيز القدرات في مجال التكوين والسلامة والأمن النوويين.