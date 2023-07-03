الأربعاء عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الأربعاء 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة عيد الاستقلال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية, المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء 5 يوليو 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".