افتتاح الطريق الولائي رقم 14 بين أغبال وعين الدفلى

افتتح اليوم الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلدية أغبال جنوب غرب ولاية تيبازة وولاية عين الدفلى على مسافة 23 كلم، والذي سيسمح بالربط المباشر بين الولايتين عبر محور بلدية أغبال.

️وجاء إفتتاح الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلدية أغبال وولاية عين الدفلى على مسافة 23 كلم، خلال الزيارة التي قام بها والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة إلى بلدية أغبال أين دشن مشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والري تزامنا والاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال.

وينتظر من الطريق المذكور أن يسهل حركة تنقل مواطني ولاية عين الدفلى نحو ولاية تيبازة لزيارة شواطئ هذه الأخيرة وكذا تدفق الفلاحين نحو ولاية تيبازة بهدف تسويق منتوجاتهم سواء بغرب تيبازة وحتى بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة.

و من أعالي بلدية بني ميلك بدائرة الداموس غرب الولاية ، أشرف الوالي على تدشين شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بحي تيفساسين انطلاقا من واد الحد بذات البلدية ، وهو ما من شأنه تحسين خدمة تزويد قرابة 04 آلاف من الساكنة بالمياه، بمعدل 1/2 بدل 1/5.



