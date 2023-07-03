طعن عون أمن تونسي والداخلية تنفي دوافع الإرهاب



تعرض عون أمن حرس للطعن بسلاح أبيض في منطقة حلق الوادي في. الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أن عون حرس وطني تابع للمركز البحري بحلق الوادي، تعرض مساء اليوم لعملية طعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص.

وأكد البيان ان حالة العنصر الأمني مستقرة حيث يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى ،فيما تم توقيف المعتدي.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن منفذ الاعتداء، شخص لا صلة له بسجل الإرهاب وأن الاعتداء ذو طابع اجرامي.



ويعد الحادث الثاني من نوعه في ظرف أسبوعين بعد حادث طعن كن تعرض لها عون أمن قبالة مقر السفارة البرازيلية في العاصمة تونس.