العثور على الغريق المفقود بشواطئ سكيكدة

أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة صباح اليوم الثلاثاء بأن غطاسيها عثروا على الشخص المفقود بشاطئ العربي بن مهيدي.

وأوردت ذات المصالح في بيان لها بأن تم العثور على الشخص المفقود بالبحر بشاطئ قيق مركز 04 شاطئ العربي بن مهيدي بولاية سكيكدة على الساعة السابعة وثلاث وأربعين دقيقية (07:43)، بعد أربعة أيام من البحث.

وأضاف البيان بأن عملية البحث عن الشاب البالغ من العمر 19 سنة انطلقت في الفاتح جويلية الجاري على الساعة الثامنة ليلا وثلاث وثلاثين دقيقة.

وبالعثور على هذا الغريق المفقود يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوإلى 39 حالة منها 14 في الشواطئ و25 في المجمعات المائية.