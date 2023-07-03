أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط مجددًا، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تأثر الأسواق بالتخفيضات المعلنة لشهر أوت المقبل، من جانب كبار المنتجين والمصدرين في العالم، وفي مقدمتهم السعودية وروسيا. وكانت السعودية قد أعلنت أمس الإثنين، أنها ستمدد الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، لمدة شهر آخر، بداية من أوت المقبل، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وتأثرت أسعار النفط بالإعلان السعودي، إذ شهدت جلسات أمس الإثنين حالة من التقلب ارتفع فيها النفط عدة مرات، ليبقى فوق حاجز الـ 75 دولارًا للبرميل لمدة معينة، قبل أن يعود إلى الانخفاض بنهاية التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر سبتمبر بمقدار 54 سنتًا، بنسبة 0.77 بالمائة، إلى 75.21 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت المقبل بمقدار 56 سنتًا، وبنسبة 0.75 بالمائة إلى 70.33 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت أمس الإثنين، على تراجع لخام برنت إلى 74.90 دولارًا، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، في جلسات شهدت تقلبًا ملحوظًا، في ظل تردد المتعاملين في أسواق النفط.