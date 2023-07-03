روسيا تحبط هجوما بـ "درونات"

أعلنت روسيا الثلاثاء إحباط ما وصفته بـ "عمل إرهابي" أوكراني عبر إطلاق طائرات مسيّرة في اتجاه موسكو وجوارها، ما أدى إلى تعليق موقت لحركة الملاحة في مطار دولي قرب العاصمة.

ويأتي ذلك في وقت تشنّ كييف منذ مطلع جوان الماضي هجوما مضادا تسعى من خلاله إلى استعادة أجزاء واسعة من أراضيها تسيطر عليها القوات الروسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة.

وأشارت إلى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الإلكترونية"، مؤكدة عدم وقوع ضحايا. لكن الهجوم تسبّب في اضطراب الملاحة في مطار فنوكوفو بعدما أسقطت إحدى المسيّرات قرب كوبينكا الواقعة على مسافة 40 كيلومترا منه، وفق ما نقلت الوكالات الروسية عن خدمات الطوارئ.

وأكدت الوكالة الروسية للملاحة الجوية (روسافياتسيا) أن المطار "عاود نشاطه" اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بعدما كانت السلطات اضطرت إلى تحويل مسار بعض الرحلات التي كانت متجهة إليه إلى مطارات أخرى.