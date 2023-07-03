مصر وتركيا تتبادلان السفراء

أعلنت وزارتا الخارجية المصرية والتركية اليوم الثلاثاء إن البلدين تبادلا سفيرين لأول مرة منذ عشر سنوات لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها.

وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في عام 2021 مع سعي تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات والسعودية.

وتسارعت وتيرة العودة إلى الوضع الدبلوماسي الطبيعي بين أنقرة والقاهرة بعدما تصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر لدى أنقرة بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لدى القاهرة.

ولم يتبادل البلدان السفراء منذ 2013 حين طردت مصر السفير التركي واتهمت أنقرة بدعم منظمات تعمل على تقويض استقرارها.