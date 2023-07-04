المدية: تخصيص 3722 مليار لإيصال الطاقة الغازية لـ 63 بلدية

كشف والي المدية أن التكلفة المالية لربط 63 بلدية من مجموع 34 بلدية بولاية المدية بشبكة الغاز الطبيعي بلغت 3722 مليار سنتيم، لتصل نسبة الربط بالغاز إلى 99 بالمائة في انتظار استكمال بعض مشاريع التوسعة لبلدية الربعية التي انتهت بها الأشغال ولم تتبق إلا وضعه حيز الخدمة في الأيام المقبلة.

وقد جاء تصريح الوالي على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب التي قادته أول أمس إلى بلديات دوائر العمارية وسيدي نعمان و بني سليمان أين أشرف على وضع حيز الخدمة مشاريع ربط 600 سكن بشبكة الغاز مزوعة بين فرق الكشاشوة، السبت بلحيرث، وورثات ببلدية بعطة، وفرقة سيدي محي الدين. المنطقة بسيدي نعمان.

كما مكنت الزيارة الميدانية من منح مشروع انجاز الشطر الثاني لفرقة اللوحات حوالي 130سكن بتكلفة مالية بلغت مليار و600سنتيم فيما منح سابقا حوالي مليار و200مليون سنتيم كشطر أول لحي الخدايمية لحوالي 70سكن لإنجاز شبكة قنوات التطهير، وضع حيز الخدمة ربط فرقة بني معلوم بالكهرباء.

وببني سليمان، تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع. حماية مدينة بني سليمان من الفيضانات ومعاين اشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 18اين دعا إلى تسليم المشروع قبل نهاية شهر جويلية الجاري في إطار دعم المستثمرات الفلاحية. فقد تم التكفل بربط 237محيط فلاحي بالكهرباء بطول شبكة فاقت 124.3كلم بـ 17 محول كهربائي وتسجيل أشغال ربط 39 مستثمرة قيد الانجاز لتتواصل العملية لاستكمال حصة الولاية.

من جهة أخرى، وفي إطار حشد الموارد المائية لتأمين الإنتاج. تم اتخاذ اجراءات هامة في مجال منح رخص حفر الآبار التي شهدت قفزة نوعية مكنت من منح أزيد من 917 رخصة حفر آبار خلال عام 2022.منها 685 رخصة موجهة للسقي الفلاحي. بنسبة تطور فاقت 80%. فيما تم خلال عام 2023 منح أزيد من 378 رخصة خلال عام 2023يحدث هذا في الوقت الذي لم يتجاوز العدد عام 2000 حوالي 200 رخصة. وهو ما يؤكد الجهود والمساعي المبذولة لمرافقة الفلاحين وتذليل الصعوبات المواجهة لتحقيق النمو الفلاحي والانتعاش الاقتصادي المرهون.