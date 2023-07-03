اليمين الفرنسي يدفع أموالا لتشجيع قتل العرب والحكومة تتفرج

سارع اليمين المتطرف إلى فتح صندوق تبرعات لفائدة الشرطي الذي قتل الشاب الفرانكو جزائري في مدينة نونتير الفرنسية. ويقف وراء هذه المبادرة جان ميسيها الناطق الرسمي السابق للمرشح اليميني المتطرف للرئاسيات إيريك زمور، مما أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة بوصف ذلك السلوك "تشجيع على القتل"، في الوقت الذي اعترف الشرطي مرتكب الجريمة في حق "نائل" بجرمه وطلب العفو من أسرته.

لم تكن تبرعات أنصار اليمين المتطرف لفائدة الشرطى قاتل "نائل"، سخية فحسب، بحيث تجاوزت في أغلبيتها الساحقة الحد الأدنى للتبرعات المعتاد (15 أورو)، وكانت بعض الأرقام خيالية بعدما وصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 860 ألف أورو تم جمعه في أقل من أسبوع، بل كانت، وهو الأخطر، أن التعليقات لهؤلاء "المتبرعين" في الصفحة المفتوحة لهذا الغرض على الأنترنت، تحمل من العنصرية والكراهية إزاء العرب والأفارقة وصلت إلى حد "تشجيع الشرطة على القتل".

وأثار هذا الأمر ردود فعل مستنكرة، خصوصا من أحزاب اليسار وحتى من حزب "رونيسونس" اليميني الذين وصفوا ذلك بـ "الفضيحة الكبرى"، متهمين اليمين المتطرف بـ "النفخ في الجمر".

وبالنسبة لنائب الأغلبية، إريك بوثوريل، فإن "الشيء المثير للصدمة هو الطريقة التي أطلق بها السيد ميسيها هذا الصندوق التضامني، بالقول على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به "سنقوم بجمع أموال ضخمة لفائدة الشرطي لتكون أفضل مما تم جمعه تضامنا مع الشاب الضحية نائل"، أي أنه فتح منافسة بين الجلاد والضحية.

وما يجعل هذه العملية مثيرة للاشمئزاز لليمين المتطرف التي يقودها جان ميسها، أنها تشيد بالعمل الإجرامي للشرطي القاتل، في الوقت الذي أعرب هذا الأخير عن ندمه وطلب العفو من أسرة الضحية، وهو ما يفهم منه أن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وإيريك زمور وسيوتي، لا يحرّض فقط على قتل العرب وإنما يدفع لمن يفعل ذلك أموال طائلة، وهو مجرم قانونا ويعاقب عليه، لكن، مثلما لاحظت أحزاب اليسار التي استنكرت ذلك، أن الحكومة الفرنسية لم تتحرك لغلق صندوق التبرعات الذي يقوم اليمين المتطرف بجمعه لفائدة الشرطي القاتل، بينما فعلت ذلك خلال أحداث "السترات الصفراء" عندما تم فتح صندوق تبرعات لفائدة الملاكم الذي اعتدى على رجل الشرطة في تلك المظاهرات، وهو ما يفهم منه أن تيار اليمين واليمين المتطرف يحكم قبضته على صنع القرار في فرنسا، بدليل أن الحكومة تتجاهل الاعتراف بوجود العنصرية والتمييز وسط أجهزة الأمن الفرنسية رغم تأكيد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن العنصرية موجودة وعلى الحكومة الفرنسية التدخل لمعالجتها.