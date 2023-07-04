إرهاب الطرقات.. حصيلة مروعة خلال أسبوع

توفي 38 شخصا وأصيب 1796 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال أسبوع، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة سبعة (7) أشخاص وجرح 36 آخرين.

من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 1 جويلية الجاري، من أجل إخماد 1429 حريقا بكل من الجزائر، الشلف ومستغانم.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح ب5128 تدخل من أجل انقاذ 386 شخص في حالة خطر وتغطية 4470 عملية إسعاف، حسب حصيلة الحماية المدنية.