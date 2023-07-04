قسنطينة: توقيف محتال الوسيلة الإلكترونية

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية نصب باستخدام وسيلة إلكترونية.

وجاء في بيان شرطة قسنطينة،" أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تنهي مصالح أمن ولاية قسنطينة إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة والمدعو "م،ع،ر" المشتبه فيه في قضية نصب باستخدام وسيلة إلكترونية".

وأضاف البيان، أن الشخص الموقوف، يوهم ضحاياه ببيع العملة الإلكترونيةUSTD ، وراح ضحيته العديد من الأشخاص، باستعمال حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت الأسماء مستعارة. على غرار Rimka Mak Ahmed Bensmira Peter lorens.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية قسنطينة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة أو التقدم إلى فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني. لتقييد شكواه أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.