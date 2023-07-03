هذه هي قيمة الدعم التي تحصلت عليه الجزائر من الصندوق الأممي الأخضر

كشف مستشار وزيرة البيئة والطاقات المتجددة لميطة بلال اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تحصلت على دعم مالي يقدر ب 3 مليار دولار من طرف الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة حتى يتم إعداد مخطط ثاني للتأقلم مع التغيرات المناخية .

وقال في تصريح لبرنامج " ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن الجزائر غير مسؤولة على التغيرات المناخية التي تشهدها ، لذلك دافعت على حقها في الاستفادة من الدعم المالي حتى يتم إعداد مخطط ثاني للتأقلم مع التغيرات المناخية .

وأوضح المتحدث، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة عكفت منذ سنوات على اعداد المخطط الوطني للمناخ والذي يعتبر كوسيلة لدراسة الأثار السلبية على كل القطاعات الأخرى مؤكدا أنه تم إعداد المخطط الأول وسوف يتم الانطلاق في إنجاز مخطط ثاني لتكييف الرهانات الكبرى في مختلف المجالات مع التغيرات المناخية.

وأضاف مستشار وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية تؤثر على كل القطاعات حيث أصبح قطاع السكن يتأثر في جودة المنشآت و مدة حياتها بسبب التغيرات المناخية، وقطاع الصحة هو الاخر أصبح يعرف أمراضا جديدة كانت منتشرة في إفريقيا الوسطى و بدأت تنزح بحكم الظروف المناخية الجديدة وغيرها من القطاعات التي تعاني بسبب هذا الاشكال.

وقال مستشار وزيرة البيئة أن "المخطط سيشمل تنفيذ استراتيجية على مستوى المدن وأن قطاعه يعد الدراسات والاليات ويقترح الاستراتيجيات التي تنفذ بالشراكة مع كل قطاع حكومي على حدى".

وفي نفس الإطار، كشف ذانت المسؤول أنه تم تسطير برنامج لحماية البيئة وحملات للتنظيف على مستوى الشواطئ والفضاءات الغابية خلال الصائفة مشيرا إلى ان الدولة مهتمة بالظروف البيئية على أعلى مستوى حيث أكد أنه لا يفتح الشاطئ حتى يتم تحليل مياهه مضيفا أن مراقبة دورية ستكون مضمونة خلال فصل الصيف على الشواطئ والفضاءات الغابية .

وفي الأخير لميطة بلال، أن الجزائر تهتم بالبعد البيئي منذ الاستقلال حيث أصبحت قدوة يحتذى بها في هذا الجانب إفريقيا و دوليا مشيرا إلى أن مشروع السد الأخضر والذي يعد حزاما أخضرا حامي للبلاد من التصحر والجفاف ومنطقة ماصة للكربون.