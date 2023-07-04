عملية بطولية في تل أبيب

أُصيب، اليوم الثلاثاء، 7 مستوطنين بعملية دهس وإطلاق نار مزدوجة في "تل أبيب" وسط كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم 3 في حالة خطيرة.

وأشارت مصادر عبرية إلى سماع دوي عدة طلقات نارية في مكان عملية الدهس. وأفادت أن مركبات الإسعاف التابعة للاحتلال هرعت إلى المكان لإنقاذ حياة المصابين في العملية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية (عبد الوهاب خلايلة) قد استشهد برصاص مستوطن، كان متواجدًا في منطقة العملية.

وجاءت العملية البطولية بالتزامن مع عدوان الاحتلال المستمر على جنين والذي أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 20 في حالة خطيرة.

من جهته، شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، على أن العملية البطولية في "تل أبيب" ، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين.

وبيّن قاسم في تصريحٍ صحفي، أن العملية البطولية، تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين. وشدّ على يد أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين.