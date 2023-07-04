الطارف: توقيف مروجان للكوكايين والأقراص المهلوسة

تنفيذا لمخطط تأمين وأمن موسم الاصطياف 2023 المسطر من طرف مصالح أمن ولاية الطارف الرامي إلى محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما تعلق منها بمكافحة ترويج المواد المخدرة والمهلوسة بالشواطئ والأماكن العمومية التي يتوافد عليها المواطنون تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة من خلال عمليات مداهمة مست مختلف الشواطئ وكورنيش القالة من الإطاحة بمجرمين ينشطان في مجال المتاجرة وترويج المهلوسات والمخدرات الصلبة -الكوكايين-،

والمعنيان في العقد الثاني والثالث من العمر أحدهما ينحدر من ولاية الطارف والآخر من ولاية شرقية، هذه العملية النوعية الأولى جاءت على إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص ينحدر من ولاية شرقية يقوم بعرض المخدرات الصلبة الكوكايين رفقة شريكين له بمركبة سياحية على مستوى كورنيش القالة ليتم مداهمة مكان تواجدهم وحجز كمية منها ومبلغ مالي قدره 75000دج والعملية الثانية جاءت أيضا على إثر مداهمة شخص يشتبه في بيعه وترويجه للمؤثرات العقلية بذات المدينة ليتم توقيفه وحجز 56 قرص مؤثر عقلي وسلاح أبيض محظور -سكين- ليحولا بذلك إلى مقر أمن الدائرة.

بعد الانتهاء من التحقيق معهما وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية واستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهما ملف قضائي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة أين أصدر في حق الأول حكم قضائي بعام حبس والثاني صدر في حقه حكم بـ 4 سنوات حبس نافذة مع إيداعه بمؤسسة إعادة التربية.