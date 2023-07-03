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الألعاب العربية: برنامج مسابقات يوم الأربعاء

رياضة
4 جولية 2023 ()
إ.ب/وأج
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برنامج مسابقات الألعاب الرياضية العربية- 2023، المقررة غدا الأربعاء.

** العاب القوى:  ملعب ميلود هدفي بوهران.

الفترة الصباحية:

07:30سا      20 كلم مشي            رجال          نهائي

09:30سا      الوثب الطويل            سيدات         سباعي

11سا           رمي الرمح              سيدات           سباعي

الفترة المسائية:

17:30سا         القفز بالزانة          رجال           نهائي

17:30سا         رمي القرص         سيدات          نهائي

17:30سا         100م حواجز       سيدات          نهائي

17:45سا         110م حواجز       رجال          نهائي

18سا               800م               سيدات         نهائي

18:15سا        100م               سيدات         سباعي

18:25سا        100م                رجال          نهائي

18:50سا    رمي القرص            رجال           نهائي

19سا          1500م                 رجال           نهائي

19:15سا    400م                 سيدات          نهائي

19:30سا    1500م 53 / 54ت  سيدات           نهائي

19:45سا    400م                   رجال            نهائي 

 

** ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة :

10:30 سا    رمي الجلة53/ 54/ 55ف رجال      نهائي

10:50سا     رمي الجلة ف

34        رجال          نهائي

18:35سا    400م 35/ 36/ 37/ 38 ت رجال  

3000م موانع         سيدات  1500م 53/ 54 ت نهائي

** كرة القدم ( عنابة وقسنطينة)

الجولة الثانية ( الأربعاء 5 يوليو 2023)

المجموعة الأولى:     

بعنابة ( 19 ماي 1956) : عمان - ليبيا    17:30سا

بعناية ( 19 ماي 1956) : السودان- الجزائر  21:00سا       

المجموعة الثانية:

بقسنطينة : سوريا- فلسطين                 17:30سا

بقسنطينة : موريتانيا- العربية السعودية    21:00سا 

**جيدو ( القاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف - الجزائر العاصمة)

10سا - 14سا : بدء الادوار التمهيدية للاوزان (رجال): 60كلغ, -66كلغ و-73 كلغ

/ سيدات -48 كلغ, -52 كلغ , -57 كلغ و-63 كلغ

14سا- 15:30سا : راحة

15:30سا- 16سا : الادوار التمهيدية : رجال 60 كلغ , -66 كلغ / سيدات 48 كلغ  

16:30سا : تتويج الفائزين : رجال 60كلغ, - 66 كلغ / سيدات 48 كلغ

17سا- 18:00سا : الادوار التمهيدية : رجال -73 كلغ/ سيدات52 كلغ,  -57 كلغ و-63 كلغ

19سا : تتويج الفائزين : رجال -73 كلغ/ سيدات 52 كلغ, -57 كلغ و -63 كلغ

** سباحة ( المسبح الاولمبي بمركب ميلود هدفي بوهران)

 -الفترة الصباحية (تصفيات / بداية من الساعة 09:00):

100 متر ظهر (رجال)

100 متر صدر (رجال)

-الفترة المسائية (نهائيات / بداية من الساعة 18:00سا):

400 متر حرة (رجال)

50 متر صدر (سيدات)

--توزيع الميداليات: 400 م حرة (رجال) و 50

متر صدر (سيدات)

100 متر ظهر          (رجال)

400 متر متنوع (سيدات)

--توزيع الميداليات: 100 م ظهر (رجال) و 400 م متنوع (سيدات)

100 متر صدر (رجال)

100 متر ظهر (سيدات)

--توزيع الميداليات: 100 م صدر (رجال) و 100 م ظهر (سيدات)

4 مرات 100 متر حرة (رجال - سباق التتابع)

--توزيع الميداليات سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة (رجال).

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