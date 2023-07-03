الألعاب العربية: برنامج مسابقات يوم الأربعاء

برنامج مسابقات الألعاب الرياضية العربية- 2023، المقررة غدا الأربعاء.
** العاب القوى: ملعب ميلود هدفي بوهران.
الفترة الصباحية:
07:30سا 20 كلم مشي رجال نهائي
09:30سا الوثب الطويل سيدات سباعي
11سا رمي الرمح سيدات سباعي
الفترة المسائية:
17:30سا القفز بالزانة رجال نهائي
17:30سا رمي القرص سيدات نهائي
17:30سا 100م حواجز سيدات نهائي
17:45سا 110م حواجز رجال نهائي
18سا 800م سيدات نهائي
18:15سا 100م سيدات سباعي
18:25سا 100م رجال نهائي
18:50سا رمي القرص رجال نهائي
19سا 1500م رجال نهائي
19:15سا 400م سيدات نهائي
19:30سا 1500م 53 / 54ت سيدات نهائي
19:45سا 400م رجال نهائي
** ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة :
10:30 سا رمي الجلة53/ 54/ 55ف رجال نهائي
10:50سا رمي الجلة ف
34 رجال نهائي
18:35سا 400م 35/ 36/ 37/ 38 ت رجال
3000م موانع سيدات 1500م 53/ 54 ت نهائي
** كرة القدم ( عنابة وقسنطينة)
الجولة الثانية ( الأربعاء 5 يوليو 2023)
المجموعة الأولى:
بعنابة ( 19 ماي 1956) : عمان - ليبيا 17:30سا
بعناية ( 19 ماي 1956) : السودان- الجزائر 21:00سا
المجموعة الثانية:
بقسنطينة : سوريا- فلسطين 17:30سا
بقسنطينة : موريتانيا- العربية السعودية 21:00سا
**جيدو ( القاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف - الجزائر العاصمة)
10سا - 14سا : بدء الادوار التمهيدية للاوزان (رجال): 60كلغ, -66كلغ و-73 كلغ
/ سيدات -48 كلغ, -52 كلغ , -57 كلغ و-63 كلغ
14سا- 15:30سا : راحة
15:30سا- 16سا : الادوار التمهيدية : رجال 60 كلغ , -66 كلغ / سيدات 48 كلغ
16:30سا : تتويج الفائزين : رجال 60كلغ, - 66 كلغ / سيدات 48 كلغ
17سا- 18:00سا : الادوار التمهيدية : رجال -73 كلغ/ سيدات52 كلغ, -57 كلغ و-63 كلغ
19سا : تتويج الفائزين : رجال -73 كلغ/ سيدات 52 كلغ, -57 كلغ و -63 كلغ
** سباحة ( المسبح الاولمبي بمركب ميلود هدفي بوهران)
-الفترة الصباحية (تصفيات / بداية من الساعة 09:00):
100 متر ظهر (رجال)
100 متر صدر (رجال)
-الفترة المسائية (نهائيات / بداية من الساعة 18:00سا):
400 متر حرة (رجال)
50 متر صدر (سيدات)
--توزيع الميداليات: 400 م حرة (رجال) و 50
متر صدر (سيدات)
100 متر ظهر (رجال)
400 متر متنوع (سيدات)
--توزيع الميداليات: 100 م ظهر (رجال) و 400 م متنوع (سيدات)
100 متر صدر (رجال)
100 متر ظهر (سيدات)
--توزيع الميداليات: 100 م صدر (رجال) و 100 م ظهر (سيدات)
4 مرات 100 متر حرة (رجال - سباق التتابع)
--توزيع الميداليات سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة (رجال).