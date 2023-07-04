هذا هو منفذ عملية تل أبيب

نشرت حركة حماس بيانا صحافيا أكدت فيه أن الشاب عبد الوهاب خلايلة (20 عاما) من بلدة السموع في الخليل، ينتمي للحركة.

ووصفت الحركة عملية الدهس "بالبطولية" وقالت إنها تأتي في سياق "الدفاع المشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة في جنين".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المنفذ تجول بزي عسكري إسرائيلي قبل تنفيذه العملية.

وكانت التقارير قد أفادت بأن المهاجم أصاب 7 أشخاص، إثر دهسه مشاة عند المركز التجاري في شارع بنحاس روزين في تل أبيب، وترجله من السيارة وطعنه آخرين بأداة حادة، قبل تعرضه لإطلاق نار أدى لاستشهاده.

وجاءت العملية البطولية بالتزامن مع عدوان الاحتلال المستمر على جنين والذي أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 20 في حالة خطيرة.