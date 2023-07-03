عطاف يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بباكو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المزمع عقده يومي الأربعاء والخميس، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما ذكر بيان للوزارة.

ويندرج الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان بحكم رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز، ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا والتحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأوضح البيان انه وخلال تواجده بالعاصمة باكو، سيقوم عطاف بزيارة ثنائية للبلد المضيف، "حيث من المنتظر أن يعقد محادثات مع نظيره الأذري وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في جمهورية أذربيجان، وذلك بغية تقييم واقع العلاقات بين البلدين ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات".