إدارة أمل الأربعاء تستنكر

كشفت إدارة أمل الأربعاء عن تعرض بعثتها لما وصفتها "اعتداءات جبانة" في خنشلة قبل انطلاق المواجهة ضد الاتحاد المحلي في إطار الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة الأولى.

وحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية للنادي، اليوم الثلاثاء، فإن مسيري ولاعبي الفريق كانوا عرضة لاعتداءات في النفق المؤدي إلى أرضية ميدان ملعب حمام عمار، من طرف أعوان ولاعبي الفريق المنافس.

وعبرت إدارة النادي عن "استنكارها وتنديدها لهاته الحادثة التي تهدف إلى زرع الرعب والخوف في نفوس اللاعبين والطاقم الفني من أجل خسارة المقابلة بطرق وأفعال غير رياضية".

كما عبرت الإدارة في ذات البيان عن "ثقتها في مسؤولي كرة القدم في الجزائر من أجل ضمان حقها خاصة أن الأحداث وقعت أمام أنظار محافظ اللقاء".