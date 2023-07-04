استعراض شعبي يجوب شوارع العاصمة

انطلقت ظهيرة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية ، تحت شعار "جزائر الانتصارات .. مكاسب وإنجازات"، بتنظيم استعراض شعبي ضخم جاب الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة.

وتتابعت مواكب فرق فنية وأشبال وشباب الكشافة الإسلامية الجزائرية لتبرز بلوحات فنية فسيفسائية مقاومة الجزائريين للاستعمار الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر، وكذا مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية التي تزخر بها الجزائر، وذلك أمام المنصة الشرفية بشارع زيغوت يوسف حيث مقر ولاية الجزائر.

وحضر فعاليات هذا الاستعراض، الذي انطلق من ساحة الشهداء وصولا إلى البريد المركزي وعلى طول الواجهة البحرية، عدد من أعضاء الحكومة، على غرار وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، وكذا والي الجزائر العاصمة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وأعضاء من الأسرة الثورية.