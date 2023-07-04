شباب بلوزداد يتوج بلقب البطولة

رسم شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، تتويجه بلقب الرابطة المحترفة الأولى، موسم 2022-2023، بعد إجراء مقابلات الجولة الـ27.

ونجح زملاء الحارس قندوز في العودة بالتعادل السلبي من تنقلهم إلى مدينة الجسور المعلقة لمواجهة الوصيف، شباب قسنطينة على ملعب بن عبد المالك.

وكانت هذه النقطة كافية لإبقاء الفارق 11 نقطة عن الوصافة قبل 3 جولات على نهاية البطولة، وهو ما يعني التتويج الرسمي بلقب البطولة مهما كانت نتائج المقابلات المتبقية.

ودخل أبناء العقيبة التاريخ بعدما باتوا أول نادي جزائري يحقق لقب البطولة للمرة الرابعة تواليا، كما رفع النادي العاصمي رصيده إلى اللقب العاشر في تاريخه مقلصا الفارق عن صاحب الرقم القياسي شبيبة القبائل الذي يمتلك 14 لقبا.