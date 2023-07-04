استئناف رحلات القطار عبر خط وهران - بشار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات القطار الصباحية على خط بشار – وهران – بشار بقطار ذاتي الدفع من نوع "كوراديا".

وحسب بيان المؤسسة ستنطلق أول رحلة استثنائيا من بشار نحو وهران يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 على الساعة 10:00 صباحا، كما ستنطلق الرحلة الموالية يوم السبت 8 جويلية 2023 من محطة وهران.

ووفق ذات المصدر يسير هذا القطار حسب البرنامج التالي: خط بشار - وهران : الانطلاق على 6:00 الوصول على 13:10، هذا القطار يسير أيام: الأحد - الثلاثاء - الخميس خط وهران - بشار: الانطلاق على 6:00 الوصول على 13:10هذا القطار يسير أيام: السبت - الاثنين - الأربعاء.

وكانت الرحلات عبر هذا الخط قد توقفت بسبب الظروف الطبيعية التي تعرفها منطقة الجنوب الغربي والمتمثلة في العواصف الرملية.