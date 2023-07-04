صراع البقاء يحتدم

أسفرت مقابلات الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة الأولى، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء، عن تتويج شباب بلوزداد بطلا لموسم 2022-2023، غير أنها لم تحسم هوية النازل الثاني إلى الرابطة الثانية، حيث يبقى الصراع محتدما بين عدة فرق.

وشهدت الجولة تسجيل نادي بارادو، شبيبة القبائل انتصارين مهمين على حساب مولودية الجزائر واتحاد بسكرة، في حين تعثر أمل الأربعاء وجمعية الشلف في خنشلة والبيض، في المقابل عاد نجم مقرة بتعادل ثمين من العاصمة.

المستفيد الأكبر كان مولودية وهران الذي ضمن بقاءه بنسبة كبيرة بعد فوزه الكبير على وفاق سطيف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبات نادي بارادو وأمل الأربعاء يتقاسمان المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة، متقدمين على جمعية الشلف (33 نقطة)، في حين يتقاسم اتحاد بسكرة ونجم مقرة المركز الحادي عشر بـ34 نقطة، وقفزت شبيبة القبائل إلى المركز العاشر بـ35 نقطة.

فيما يخص التنافس على المركز الثاني، حافظ شباب قسنطينة على فارق الست نقاط عن الملاحقين قبل ثلاث جولات عن النهاية، ما يقربه أكثر من حسم مشاركة إفريقية الموسم المقبل.

النتائج:

اتحاد الجزائر - نجم مقرة 0 - 0

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 0 - 0

مولودية البيض - جمعية الشلف 2 - 0

اتحاد خنشلة - امل الاربعاء 2 - 1

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة 1 - 0

هلال شلغوم العيد - شبيبة الساورة 0 - 2

نادي بارادو - مولودية الجزائر 1 - 0

مولودية وهران - وفاق سطيف 3 - 1

- الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 58 27 بطل الجزائر

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2- شباب قسنطينة 47 27

3. شبيبة الساورة 41 27

4. وفاق سطيف 40 27

-- مولودية الجزائر 40 27

--. اتحاد الجزائر 40 27

-- مولودية البيض 40 27

8. اتحاد خنشلة 39 27

9. مولودية وهران 38 27

10. شبيبة القبائل 35 27

11. اتحاد بسكرة 34 27

--. نجم مقرة 34 27

13. جمعية الشلف 33 27

14. أمل الأربعاء 32 27

--. نادي بارادو 32 27

16- هلال. ش.العيد 04 27.