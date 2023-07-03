الإعلان عن مشروع مركز أعمال بعاصمة البيبان

تعهد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، على هامش إشرافه على تدشين أول وكالة الصيرفة الإسلامية ببرج بوعريريج تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى 61 لعيد الاستقلال بفتح مركز أعمال متخصص للشرق الجزائري ببرج بوعريريج، قبل نهاية 2023، راجيا من السلطات المحلية توفير العقار لتحقيق هذا المطلب.

وفي رده على مستوى تقدم الصيرفة الإسلامية قال المتحدث أن البنك الوطني الجزائري كان أول البنوك العمومية المبادرة لفتح نافذة للصيرفة الإسلامية سنة 2020، وهي اليوم توفر 65 نافذة و10 وكالات متخصصة في الصيرفة الإسلامية عبر الوطن، وأشار إلى أن الودائع بلغت 29 مليا دينار، وتعرف إقبالا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال المؤمنين المطالبين بالعمل وفقا لهذا النمط البنكي، كما أن المديرية العامة تعمل على جلب أكبر للودائع من هذه الشريحة الهامة من المستثمرين، بينما تقدر القروض ما بين 7 و8 ملايير دينار، وأضاف بأن كل منتجات البنك منتجات الصيرفة الإسلامية منتجات مرخصة من قبل الهيئة الشرعية للبنك ومن المجلس الإسلامي الأعلى ومن البنك المركزي الجزائري.

وحول مستوى التعامل مع المؤسسات الاستثمارية رد الرئيس المدير العام أن البنك الوطني الجزائري يعتمد على لا مركزية التسيير، بحيث يمكن للوكالة اتخاذ قرار تموين القروض التي لا تتجاوز 20 مليون دينار، و50 مليون دينار على مستوى المديرية الجهوية، وهو سقف يمكن مراجعته، وفقا للملفات المقدمة، وحركية الاستثمار في كل ولاية، ومتطلبات السوق.

وذكر بأن البنك الوطني فتح خلال سنتين 30 وكالة جديدة، ليصل عدد وكالاته البنكية عبر الوطن 235 وكالة، بما في ذلك العشر المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، متعهدا بفتح وكالات جديدة بالولاية، إضافة إلى المركز الجهوي للأعمال للشرق الجزائري.

وتعهد والي الولاية بالعمل على توفير العقار للبنك الوطني لإنشاء المركز الجهوي، ووكالات إضافة تتماشى مع القدرات الاقتصادية لبرج بوعريريج التي تعتب قطبا صناعيا وفلاحيا، وتعرف حركية كبيرة، وشكر المدير العام على إشرافه الشخصي على فتح الوكالة للصيرفة الإسلامية ببرج بوعريريج، والتزامه بفتح مركز جهوي بها.