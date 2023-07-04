الألعاب العربية: ذهبية جديدة للجزائر

توجت الجزائرية يسري وداد بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي الرمح (سيدات) التي جرت مساء يوم الثلاثاء بوهران لحساب يوم الأول من منافسات ألعاب القوى ضمن الألعاب الرياضية العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 جويلية الجاري.

ونالت رياضية المنتخب الوطني المرتبة الأولى بعد أن تمكنت من تسجيل 47.18 متر في أفضل محاولاتها، فيما افتكت التونسيتان تليح فارح (40.42 متر) ولشهب نسري (40.07 متر) الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي.

ورفعت يسري وداد رصيد المنتخب الوطني لألعاب القوى من الذهب في اليوم الافتتاحي من ''أم الرياضات''، التي تقام فعالياتها بالملعب الأولمبي ميلود هدفي، إلى خمس، منها ثلاث فاز بها عناصر الفريق الجزائري لذوي الهمم.