إرهاب الطرقات يضرب من جديد

خلف حادث انحراف حافلة نقل من نوع "هيڨر"، حوالي الساعة الثانية صباحا،على الطريق السيار، شرق غرب، بمنطقة حمام البيبان ببرج بوعريريج، ثمانية قتلى، أربعة منهم في عين المكان،

و 44 جريحا متفاوتة الخطورة، توفي أربعة منهم عند وصولهم إلى مستشفيات المنصورة و لمهير و برج بوعريريج.

وتدخلت كل وحدات الحماية المدنية، مع الوحدة الرئيسية، لإسعاف الجرحى، وسخرت تسع سيارات إسعاف،. لنقلهم إلى المستشفيات المجاورة، وتم نقل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث، في حين تدخلت فرق الدرك الوطني لتنظيم حركة المرور، و تسهيل عملية إجلاء الجرحى، مع فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي أدى إلى حالة استنفار قصوى على مستوى المستشفيات خاصة المنصورة و عيادة لمهير، وتم تحويل الحالات الخطيرة لبرج بوعريريج.

كما علمنا أن الحالات الخطيرة للجرحى تم تحويلها إلى مستشفى احمد بن عبيد للاستعجالات، أين تم تجنيد كل الإمكانيات لإسعافهم، و تنقلت السلطات الولائية صباح اليوم للوقوف على الوضعية، والاطلاع على الإمكانيات المسخرة للعملية، و مواساة المصابين.