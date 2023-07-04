"غوغل" يحتفي بالذكرى الـ 61 لاستقلال الجزائر

احتفى محرك البحث على شبكة الأنترنت "غوغل"، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 61 لاسترجاع السيادة الوطنية بوضع الراية الوطنية الجزائرية على صفحته الرئيسية.

وكما في السنوات الماضية، سلط محرك البحث الأول على شبكة الأنترنت الضوء على الذكرى الـ 61 لاسترجاع الجزائر لسيادتها الوطنية بعرض رايتها الوطنية وهي ترفرف على صفحته الرئيسية.

وأعرب محرك البحث عن تهانيه بهذه المناسبة، مشيدا بكفاح الشعب الجزائري في سبيل استرجاع استقلاله من الاستعمار الفرنسي وبالجزائر التي تحتفي اليوم، 5 جويلية، بذكرى استرجاع سيادتها الوطنية.

ويبقى على المتصفح النقر على الراية الوطنية للاطلاع على سلسلة مقالات تعود بالتفصيل إلى هذه الذكرى الهامة في تاريخ الجزائر.