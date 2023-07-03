أسعار النفط تتراجع

محت أسعار خام نفط برنت العالمية مكاسبها التي حققتها الجلسة الماضية لتعود للأداء المتراجع مع ترقب المستثمرين نتائج مؤتمر أوبك الدولي الذي انطلق اليوم الأربعاء في فيينا.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، هبط سعر خام برنت بنسبة 1.1% بالغاً مستوى 75.5 دولار للبرميل الواحد.

وبذلك محى نفط برنت مكاسبه التي حققها أمس الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لنتائج مؤتمر أوبك الدولي الذي انطلق اليوم في فيينا مع تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي المؤثر الأكبر على حجم الطلب للوقود لاسيما بعد الإعلان عن تخفيضات إنتاج السعودية وروسيا في شهر أوت القادم.

ويوم الاثنين الماضي، قالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى أغسطس المقبل.

وأعلنتا روسيا والجزائر عن تطوعهما بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أوت القادم بنحو 500 ألف برميل يومياً و20 ألف برميل يومياً على الترتيب.

وفي تلك الساعة من تعاملات اليوم، خالف اتجاه نفط برنت الخام الأمريكي الذي قفز بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 70.59 دولار للبرميل ليأتي هذا الصعود بعد يوم الثلاثاء الذي كان عطلة الاستقلال بالولايات المتحدة.