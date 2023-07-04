مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن التصعيد في جنين

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة المقبل، جلسة لمناقشة التصعيد الصهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، عبر تويتر أمس الثلاثاء، أن المجلس المكون من 15 عضوا سيعقد الجمعة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الضفة الغربية، بطلب من الإمارات، في ضوء التطورات والتصعيد الصهيوني في مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت عدوانها على مدينة جنين أول أمس الإثنين، باستعمال 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة وحاصرت مخيمها وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وخلف الاعتداء الصهيوني استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وأكثر من 140 إصابة بينها نحو 30 إصابة حرجة.