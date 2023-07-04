غليزان: شباب مازونة في الجهوي الأول

حقق شباب مازونة بغليزان والناشط في الجهوي الثاني لكرة القدم رابطة وهران عشية الثلاثاء برسم الجولة الأخيرة من بطولة الجهوي الثاني رابطة وهران فوزا صعبا ومهما على الضيف نادي بطيوة متصدر البطولة بهدف يتيم في الدقائق الأخيرة بعدما كان يفصل بينهما نقطتين فقط.

وقد عاش الشباب المازوني موسما شاقا توج بتحقيق اللقب في الجولة الأخيرة وتحقيق الصعود إلى الجهوي الأول وهذا بفضل الإدارة المسيرة من قبل رئيس الفريق نور الدين بوجحفة والطاقم المسير المساعد له وكذا دعم رئيس النادي عبد القادر بوحديبة وكل محبي الصفراء إلى جانب السلطات المحلية.

وقد عاشت مازونة ليلة فرح وابتهاج بالصعود كيف لا وهو الفريق الذي أقصي من المنافسة في وسط البطولة من قبل الرابطة،لكن تم إنصافه، وعزم على اللعب على اللقب،وأقام عشاق النادي مسيرة جابت حتى المدن المجاورة.