مباشر: الرئيس تبون يتفقد عددا من المشاريع التنموية (فيديو)

* رئيس الجمهورية حجر الأساس لانجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" على مستوى الجزائر العاصمة، منها 10670 ببلدية الدويرة.

* رئيس الجمهورية يصل زرالدة، غرب العاصمة، لتدشين مستشفى للحروق الكبرى، المستشفى سيحمل اسم الفقيد الدكتور سعيد شيبان.

* الطاقة الإنتاجية لمحطة فوكة تصل 300 ألف متر مكعب يوميا وبها 6 وحدات إنتاجية، وستقوم بتزويد سكان الجهة الغربية للعاصمة وبعض بلديات ولاية البليدة.

* رئيس الجمهورية يصل إلى فوكة بولاية تيبازة حيث يشرف على وضع حجر أساس انجاز محطة لتحلية مياه البحر.

* الرئيس تبون: مشروع كاب جنات سيعطي دفعا قويا لقطاع الفلاحة بولاية بومرداس، كما سيغطي حاجيات 3 ملايين مواطن يوميا.

* الرئيس تبون: كل ولايات الوطن ستأخذ نصيبها من مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

* الرئيس تبون: يجب التفكير من الآن في انشاء محطة تحلية بأزفون أو تقزيرت.

*الرئيس تبون: ولاية تيزي وزو يجب أن تأخذ نصيبها من مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

* رئيس الجمهورية يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

* شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في زيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع بكل من العاصمة وبومرداس وتيبازة.

واستهل رئيس الجمهورية زيارته من محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات ببومرداس.

ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات استراتيجيا فتصل طاقة الإنتاج بها 300 ألف متر مكعب يوميا، ما يمكن سد حاجيات ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن.