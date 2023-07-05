ملخص الزيارة التفقدية لرئيس الجمهورية لعدة مشاريع تنموية (فيديو)

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة تفقدية لعدة مشاريع تنموية بكل من العاصمة، بومرداس، تيبازة.

واستهل رئيس الجمهورية، زيارته بوضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بقدرة انتاج تصل 300 ألف متر مكعب يوميا ستقوم بتزويد ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن بالمياه الصالحة للشرب.

وفي هذه المحطة أشار الرئيس " كل ولايات الوطن ستأخذ نصيبها من مشاريع محطات تحلية مياه البحر."

وأضاف "يجب التفكير من الآن في انشاء محطة أخرى بأزفون أو تيقزيرت لتزويد ولاية تيزي وزو".

واسترسل " مشروع كاب جنات سيعطي دفعا قويا لقطاع الفلاحة بولاية بومرداس".

وفي المحطة الثانية، وضع رئيس الجمهورية حجر أساس إنشاء محطة تحلية مياه البحر هذه المرة بفوكة بولاية تيبازة، بنفس القدرة الإنتاجية وستقوم بتغطية حاجيات سكان غرب العاصمة وبعض بلديات البليدة.

ثم انتقل رئيس الجمهورية، إلى زرالدة أين دشن مستشفى للحروق الكبرى، يحمل اسم المجاهد الراحل الدكتور سعيد شيبان، بقدرة استيعابية 140 سرير مجهز بأحدث التجهيزات للتكفل بالحالات الحرجة.

كما وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لانجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" على مستوى الجزائر العاصمة، منها 10670 ببلدية الدويرة.

وفي محطة أخرى وضع أيضا رئيس الجمهورية، حجر الأساس لانجاز مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي".