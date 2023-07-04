إحباط محاولات إدخال كمية معتبرة من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، في عمليات تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 4 جويلية محاولات إدخال أزيد من قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع توقيف 19 تاجر مخدرات، حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

ففي إطار "محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 19 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار (1) و64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط422259 قرص مهلوس".

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "مسدسا (1) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بإن أميناس، فيما تم توقيف عنصر (1) دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وإن قزام وإن أميناس "300 شخص وضبطت 17 مركبة و137 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و7,5 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، في حين تم "توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد و81710 وحدة من مختلف المشروبات و6 قناطير من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني"

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك "محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 13474 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف".

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 131 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع"، فيما تم "توقيف 291 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".