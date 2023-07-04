سكان البليدة يحتجون على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

عرفت أحياء شعبية سكنية بقلب مدينة العفرون، إلى الغرب من عاصمة الولاية البليدة، انقطاعا في التيار الكهربائي، دفع بالسكان المتضررين الخروج إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بتقوية شبكة التيار الكهربائي، بإنجاز خطوط جديدة للقضاء على أزمة الانقطاع والتي أصبحت تحدث صيف شتاء .

وخلف الانقطاع في الإنارة المنزلية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، موجة غضب بين سكان الأحياء المتضررة، خرج فيها السكان إلى الشارع واحتجوا ضد أزمة الانقطاعات، والتي باتت تتكرر كل فصل حرارة والطلب على الطاقة الكهربائية، لتشغيل المكيفات واستعمال أدوات حفظ الطعام بالخصوص، ودعوا في خضم الحدث إلى مزيد من مولدات وخطوط التيار الكهربائي، خاصة أمام المشاريع السكنية المتزايدة، والاستعمال المضاعف للتجهيزات و المعدات الكهرومنزلية ، والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، طيلة أيام السنة، لأجل القضاء على مثل هذه الأعطاب، خصوصا ونحن نعيش موجة حر شديدة .