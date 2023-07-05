المدية: مشاركة 45 خطاطا في ورشة فن الخط العربي

انطلقت اليوم بدار الثقافة حسن الحسني فعاليات الورشة الوطنية لفن الخط العربي في طبعتها 18 التي رفعت لروح المرحوم الفنان الخطاط والشاعر ابن الولاية حسن بن رمضان.

نوهت مديرة الثقافة التي تشرڤ على فعاليات الورشة بالتنسيق مع جمعية الراقم بدور الجمعية في الحفاظ على هذا النوع من الفن الإسلامي الأصيل ودورها في إثراء الحراك الثقافي المحلي والوطني وإسهامها في تطوير جماليات الفن الأصيل المرتبط بالهوية والأصالة والذاكرة هذه الفعالية الثقافية التي أضحت محطة رئيسية في الرزنامة الثقافية الوطنية سجلت مشاركة 24 ولاية

وأزيد من 45 خطاط أثثوا فضاء معرض هذه الدورة بأزيد من 80 لوحة فنية تعد أيقونات وشذرات في فن الخط العربي.

وقد تم على هامش حفل الافتتاح الرسمي تكريم عائلة المرحوم حسن بن رمضان وكذا السيد أحمد لصنزني مدير المتحف العمومي لفن الخط العربي بتلمسان كما حضي السيد احمد عياش المدير السابق لمديرية الثقافة والفنون لولاية المدية بتكريم من طرف جمعية الراقم.

وفي نفس الإطار تم أيضا تكريم احمد شلاعلي رئيس جمعية الفكر والنهضة العلمية والفكرية بجانت. وتجدر الإشارة أن فعاليات هذه الورشة ستستمر على مدار 3 أيام كاملة لتشمل معارض وورشات تكوينية ومحاضرات بالإضافة إلى ورشة تكوين المؤطرين للورشة.