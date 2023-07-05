وهران: محاكمة سارق 14 مليون أورو من الأحجار الكريمة بسويسرا

عالجت محكمة الجنايات لوهران في الأسبوع الماضي، قضية غريبة تعود أطوارها لمارس 2017 بمدينة جنيف بسويسرا عندما قام مجموعة من الملثمين باختطاف صاحب أكبر شركة لبيع المجوهرات بمسدسات واقتياده بالقوة نحو شركته وإرغامه على فتح الخزينة واستولوا على 18 كيلوغرام من المجوهرات والأحجار الكريمة بقيمة 14 مليون أورو، تركوا الضحية في موقع مهجور بضواحي جنيف وهربوا لوجهة مجهولة، استطاع فك وثاقه والتبليغ عن السرقة، حسب ما تناقلته الصحف السويسرية بتاريخ 14مارس.

تمكنت مصالح الأمن الفرنسية والسويسرية في ديسمبر 2018 بعد شهادات على فيديو بثته على شبكات التواصل الاجتماعي حول عملية السطو من توقيف ثلاثة أشخاص وامرأة بحي "روي مالميزون" منطقة هوت دو سان بباريس فرنسا والعثور على مبلغ 80 ألف أورو في منزل أحدهم وتم إطلاق سراح المرأة وسجن الآخرين. تعرفت على شخص رابع في الفيديو هرب باتجاه الجزائر نحو مدينة مغنية، أين تمكنت مصالح الأمن الجزائرية توقيفه.

لم تكشف الصحف عن هوية صاحب الشركة المعروفة في مجال نقش الأحجار الكريمة وبيعها لشركات مختصة في صناعة الساعات الفخمة. لكن هوية بائع المجوهرات سرعان ما انكشفت خلال جلسة المحاكمة بوهران بحضور محامين أجانب منتدبين في حق موريس دباح أكبر بائع مجوهرات وأحجار كريمة بسويسرا ومشهور في عالم صحافة الموضة والأثرياء يمتلك شركة عالمية متمركزة بكل من سويسرا وإسرائيل.

أصدرت هيئة المحاكمة والمحلفين بعد المداولة حكما بـ10 سنوات سجن نافذة ضد منفذ عملية السرقة بعد إلقاء القبض عليه بميناء مستغانم قادما من اسبانيا. قضى ثلاثة سنوات في الحبس قبل برمجة قضيته في الدورة الجنائية الجارية. حاول رئيس الجلسة معرفة حيثيات القضية وهوية بقية أعضاء العصابة التي خططت للسطو على المجوهرات من المتهم صاحب 37 سنة وينحدر من مدينة مغنية الحدودية.

يبقى الغريب في الأمر هو طريقة اكتشاف أمره بعد أن تعذر على مصالح الشرطة السويسرية في تحقيقاتها العثور على هوية منفذي العملية. ظلت الأمور على هذه الحال لغاية اعتراف المتهم لصديقه في نفس المدينة في لحظة ضعف بأنه منفذ عملية السطو ضد أكبر بائع أحجار كريمة بسويسرا مستظهرا مقال صادر في جريدة سويسرية. اتضح من خلال مجريات الجلسة التي حضرها "الصديق" كشاهد في القضية بأنه اتصل بالشركة للحصول على المكافأة وتم استقباله من طرف مسؤولي الشركة بسويسرا واستضافته في أفخم الفنادق، قبل أن يتم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد المتهم.

هذا الأخير اتهم صديقه بأنه تلقى أموالا مقابل تقديمه معلومات لبائع المجوهرات موريس دباح، رغم إحسانه إليه ومساعدته ماليا منذ عودته لأرض الوطن. تبين من خلال أقواله المدونة في أمر الإحالة بأن كمية المسروقات بلغت 18كيلوغرام بين مجوهرات وأحجار كريمة وبأن جزء من الأموال بحوزة زوجته المغربية الجنسية التي كان يزورها دوريا من خلال التنقل عبر مدينة اليكانت الإسبانية نحو المملكة المغربية.

كما قام بشراء أرض فلاحية من عدة هكتارات والتبرع لبناء مسجد بمغنية وتكفل بتكاليف عملية جراحية لوالده المريض. انتهت المحاكمة دون العثور على إجابات وافية حول كيفية بيع الأحجار الكريمة والتخلص منها بالنظر لصعوبة بيعها لأنها قطع نادرة ومصنفة ويخشى الناشطين في تجارة الأحجار الكريمة شراءها خوفا من انكشاف أمرهم.