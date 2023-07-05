اختتام دورة 5 جويلية للجالية الجزائرية بألمانيا

اختتمت، أمس، دورة كرة القدم للجالية الجزائرية المقامة ببرلين في ألمانيا. وعرفت الدورة الكروية المنظمة بمناسبة الاحتفالات بالخامس جويلية المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، مشاركة 10 فرق من دول مختلفة بأوروبا،

كما شهدت حضورا مميزا للجمهور معظمه من الجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا ولأسماء رياضية جزائرية معروفة من بينها الدولي السابق وقلب هجوم جمعية وهران عبد الحفيظ تاسفاوت، المدافع الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل بلكالام، الحارس الدولي مليك عسلة، اللاعب الهادي شادلي ولاعب إتحاد برلين كريم بن يمينة.

وحسب منظم الدورة التقني بشير غناي فإن التظاهرة الرياضية عرفت نجاحا وتنظيما كبيرين بفضل تظافر جهود الجميع.