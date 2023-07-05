الألعاب العربية: 4 ميداليات ذهبية للجزائر في الجيدو

تحسنت حصيلة المنتخبين الجزائريين للجيدو بثلاث ميداليات ذهبية جديدة في دورة الألعاب الرياضية العربية 2023، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري، بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي، محمد بوضياف (الجزائر).

وجاءت الذهبية الأولى بواسطة مسعود رضوان دريس (أقل من 73 كلغ) الفائز في النهائي على المغربي حسن الدوكالي. نفس الشيء بالنسبة لمواطنته يمينة حلاطة (أقل من 57 كلغ) التي تغلبت على التونسية مريم جيمور.

أما الذهبية الثالثة، فكانت من نصيب أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ) على حساب التونسية مرام جيمور.

بعد هذه الحصيلة، أصبح في رصيد المنتخب الجزائري للجيدو ست ميداليات منها 4 ذهبيات وفضيتين في ست منازلات نهائية.

وفي وقت سابق من اليوم، أهدى المصارع الجزائري وائل الزين (أقل من 66 كلغ) للجزائر، أول ميدالية ذهبية في رياضة الجيدو بعد تغلبه في المنازلة النهائية على السوري آدم تاعوك بالعلامة الكاملة (حركة إيبون- 10 -0)، فيما حصلت كل من فائزة عيساحين (أقل من 52 كلغ) وهوارية قدور (أقل من 48 كلغ) على ميداليتين فضيتين.