خطف "إسرائيلية" في العراق

أفادت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الأربعاء، بخطف "إسرائيلية" في العراق.

بدوره، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ "الإسرائيلية التي خُطفت في العراق هي على قيد الحياة".

وأضاف أنّ المخطوفة "إسرائيلية" روسية تعمل في الحقل الأكاديمي "كانت قد فُقدت في العراق، قبل بضعة أشهر، ولا تزال على قيد الحياة، وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله"، وفق زعم مكتب نتنياهو.

وكشف المكتب أنّ اسم المختطفة هو إليزابيث تسوركوف، موضحاً أنّها ذهبت إلى العراق لأغراضٍ بحثية موفدةً عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أنّ "تسوركوف دخلت إلى العراق بجواز سفرها الروسي"، مردفاً أنّ "الجهات ذات الصلة في إسرائيل تتعامل مع الموقف وتتواصل مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية من أجل إطلاق سراحها".

يُشار إلى أنّ تسوركوف عملت على إعداد أبحاث ميدانية في العراق وسوريا وفلسطين المحتلة، خلال السنوات الماضية، لصالح معهد أبحاث السياسة الخارجية مقره فيلادلفيا في أميركا، ومنتدى التفكير الإقليمي وهو مركز أبحاث مقرّه القدس المحتلة.