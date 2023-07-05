الخليفي يوجه رسالة قوية لمبابي

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه لن يسمح للنجم كيليان مبابي بالرحيل مجانا، مشددا على أنه يتعين عليه توقيع عقد جديد إذا ما أراد البقاء.

وقال الخليفي اليوم الأربعاء خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي "لا يمكننا السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وأضاف "نحن نريد أن يستمر مبابي في باريس سان جيرمان، لكن لا نستطيع أن نفرض على أي شخص ما يريد. قال (مبابي) سابقا إنه لن يرحل مجانا. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

وكان مبابي (24 عاما) أكد الشهر الماضي أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الباريسي إلى ما بعد عام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد إلى عام إضافي.