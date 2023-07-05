المدية: وضع حيز الخدمة لطريق اجتنابي

أشرف، اليوم، والي المدية على وضع حيز الخدمة المقطع الرابط بين منطقتي الشراشرية والغزاغزة على مسافة 1.4 كلم للطريق الاجتنابي الشمالي.

وقد جاء التدشين بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، عقب معالجة الانزلاقات وبناء جدران الإسناد بالخرسانة المسلحة لحماية واستقرار المنحدرات بما فيها فتح الرواق للمقطع المتبقي على مسافة 1.4 كلم ( أشغال رفع المستوى بالردوم والمنشات القنواتية بالإضافة إلى انجاز خنادق صرف المياه الجوفية والانطلاق في اشغال الخوازق).

وبدخول الطريق حيز الخدمة سيكون له انعكاساته الايجابية على الحركية الاقتصادية وتخفيف الضغط على عاصمة الولاية.