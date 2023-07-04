الجلفة: وضع حجر الأساس لانجاز صومعة تخزين الحبوب

أشرفت سلطات ولاية الجلفة اليوم بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب على وضع حجر الأساس لانجاز صومعة تخزين الحبوب بسعة مليون قنطار بقرية بن نيلي التي تعززت بها الولاية إلى جانب 08 مستودعات لتخزين الحبوب بسعة 50 ألف قنطار.

هذه المرافق الحيوية التي تعززت بها الولاية تدخل ضمن استراتيجية الدولة لزيادة قدرات التخزين وضمان الأمن الغذائي، ودعا والي الولاية إلى ضرورة انجاز هذه الهياكل الإستراتيجية في أقرب الآجال مع مراعاة قربها من شبكة الطرقات وشبكة السكة الحديدية.

والأكيد أن مشروع إنجاز صومعة لتخزين الحبوب سيفتح آفاقا كبيرة أمام الفلاحين في إيداع منتوجاتهم الفلاحية.