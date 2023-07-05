افتتاح الألعاب العربية بحفل بهيج

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، افتتاح الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري.

وانطلق حفل الافتتاح، ابتداء من الساعة التاسعة مساء، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة وضيوف من دول ومنظمات.

وحضر حفل الافتتاح السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ممثلة للأمين العام للجامعة والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية و وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

وقبل الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة تم عرض الوفود المشاركة في هذه الطبعة التي ستتواصل فعاليتها إلى غاية الـ15 من شهر جويلية بمشاركة حوالي 2000 رياضي ورياضية يمثلون 21 دولة عربية.

وإضافة إلى الجزائر، تشارك في الألعاب الرياضية العربية 2023 كل من: الأردن، الإمارات العربية، العربية السعودية، السودان، العراق، المغرب، تونس، مصر، اليمن، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، الكويت، البحرين، عمان، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا.

وتميّز حفل افتتاح الألعاب بالكثير من اللوحات التي تسير ضمن المجهودات المعتبرة والإبداع الذي قام به جل المنظمين لهذا الحدث الرياضي العربي.

وسهرت الفرق الفنية والتقنية والإدارية على تنفيذ عرض الافتتاح الموسوم بعنوان "صميم"، حيث شارك في إنجاز هذا العمل الفني العديد من الفنانين والتقنيين.

وبدأ العرض بدخول موسيقيين بآلاتهم المضيئة، من جانب الخشبة .. تلاه دخول راقصين حاملين كتب مضيئة يمثلون الذاكرة، تبعه دخول شخصية "التاريخ" الممثلة في الراوي الرئيسي للعرض.

وتقاسم سرد العرض إلى جانب شخصية "التاريخ " خمس شخصيات أخرى تمثل كل واحدة حقبة زمنية، وهي كالتالي: مرحلة ما قبل التاريخ، مرحلة العصور القديمة، مرحلة الفترة الإسلامية، مرحلة المقاومة و التحرر، مرحلة الجزائر الحديثة.

ومن ثم اجتمعت الشخصيات الخمس لتبرز الموروث المادي وغير المادي للجزائر المصنف عالميا من قبل منظمة اليونيسكو.

كما شمل العرض لوحة استعراضية لجمال طبيعة الجزائر، ثم لوحة مبرزة ثراء الموروث الثقافي والفني للجزائر .. واختتم بمشهد ترحيبي للمشاركين وضيوف الجزائر .. ليتطرق العرض بعد ذلك إلى عودة تموقع الجزائر في المشهد الإقليمي والدولي.

كما حمل العرض في هذا الحفل، لوحة استعراضية رياضية في مشهد لمختلف الرياضات، وكذا المنشآت الرياضية، وإلى جانب ذلك التنويه بتميّز الجمهور الجزائري في صنع الفرجة ومساهمته في إنجاح مختلف التظاهرات الرياضية.

وشمل اللوحة الختامية للعرض، أغنية ولوحة تعبيرية وكوريغرافية .. ثم الألعاب النارية.

وتوافد جمهور غفير على مدرجات ملعب 5 جويلية لمتابعة حفل الافتتاح ليكتب صفحة جديدة من المحطات الرياضية المميّزة التي تنظمها الجزائر.

صور من حفل الافتتاح:

ذ