مباشر: حفل افتتاح الألعاب العربية

* نقل مباشر لحفل الافتتاح:

تنطلق، اليوم الأربعاء، الدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية 2023، التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 5 و15 جويلية.

وسيتميّز حفل افتتاح الألعاب المبرمج سهرة اليوم بملعب 5 جويلية بالكثير من اللوحات التي تسير ضمن المجهودات المعتبرة والإبداع الذي قام به جل المنظمين لهذا الحدث الرياضي العربي.

وسهرت الفرق الفنية والتقنية والإدارية على تنفيذ عرض الافتتاح الموسوم بعنوان "صميم "، حيث شارك في إنجاز هذا العمل الفني العديد من الفنانين والتقنيين

ويبدأ العرض في فضاء مظلم بدخول موسيقيين بآلاتهم المضيئة، من جانب الخشبة .. يليه دخول راقصين حاملين كتب مضيئة يمثلون الذاكرة، يتبعه دخول شخصية "التاريخ" الممثلة في الراوي الرئيسي للعرض.

ويتقاسم سرد العرض إلى جانب شخصية " التاريخ " خمس شخصيات أخرى تمثل كل واحدة حقبة زمنية، وهي كالتالي: مرحلة ما قبل التاريخ، مرحلة العصور القديمة، مرحلة الفترة الإسلامية، مرحلة المقاومة و التحرر، مرحلة الجزائر الحديثة.

ومن ثم تجتمع الشخصيات الخمس لتبرز الموروث المادي وغير المادي للجزائر المصنف عالميا من قبل منظمة اليونيسكو.

كما يشمل العرض لوحة استعراضية لجمال طبيعة الجزائر، ثم لوحة مبرزة ثراء الموروث الثقافي والفني للجزائر .. وتختتم بمشهد ترحيبي للمشاركين وضيوف الجزائر .. ليتطرق العرض بعد ذلك إلى عودة تموقع الجزائر في المشهد الإقليمي والدولي.

كما سيحمل العرض في هذا الحفل، لوحة استعراضية رياضية في مشهد لمختلف الرياضات، وكذا المنشآت الرياضية، وإلى جانب ذلك التنويه بتميّز الجمهور الجزائري في صنع الفرجة ومساهمته في إنجاح مختلف التظاهرات الرياضية.

وتشمل اللوحة الختامية للعرض، أغنية ولوحة تعبيرية وكوريغرافية .. ثم الألعاب النارية.

وتوافد جمهور غفير على مدرجات ملعب 5 جويلية لمتابعة حفل الافتتاح ليكتب صفحة جديدة من المحطات الرياضية المميّزة التي تنظمها الجزائر.