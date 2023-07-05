الرئيس تبون يشرف على حفل بالنادي الوطني للجيش

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأربعاء على حفل بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب.

وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني، تابع رئيس الجمهورية عرض شريط وثائقي حول كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي واستعراضا للألعاب النارية.

وحضر الحفل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى جانب أعضاء من الحكومة وشخصيات وطنية ومجاهدين وكذا إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي وعدد من الضيوف.

وكان رئيس الجمهورية قد قام، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية أشرف خلالها على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية والحيوية على مستوى ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة.