"الخضر" يتجاوزون السودان في الوقت القاتل

حقق المنتخب الوطني، أقل من 23 سنة، اليوم الأربعاء، فوزا صعبا على نظيره السوداني بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات ضمن منافسات الألعاب العربية، التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023.

وكان المنتخب الوطني متأخرا في النتيجة قبل ربع ساعة على نهاية المواجهة بعد هدف مباغت للضيوف في الدقيقة 74، قبل أن ينتفض أشبال المدرب أيت محمد في الدقائق الأخيرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و91، محررين الجماهير الحاضرة بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسمحت هذه النتيجة لـ"الخضر" بتصدر المجموعة الأولى مناصفة مع المنتخب العماني بأربع نقاط لكل منهما بعد إجراء مقابلتين، فيما يتواجد المنتخب السوداني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل المنتخب اللبناني المجموعة بدون نقاط.

وسيواجه المنتخب الوطني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات نظيره اللبناني، فيما يتقابل المنتخبان السوداني والعماني، حيث يتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي.